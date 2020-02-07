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Число жертв коронавируса в Китае увеличилось за сутки до 636 человек

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось за сутки до 636 человек

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3:36   7 Февраля 2020
Весь мир

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось за сутки до 636 человек

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось за сутки до 636 человек

Число жертв коронавируса в материковой части Китая возросло до 636, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Ранее днем официально сообщалось  о более чем 28 тысячах заращившихся и 563 погибшем. Накануне сообщалось, что в провинции Хуабей количество жертв выросло до 618.

По состоянию на полночь 6 четверга, госкомитет получил от 31 провинции сведения о 31 161 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. В тяжелом состоянии находятся 4821 человек. Скончались 636 пациентов, 1540 человека выписаны из больниц.

Китайские власти 31 декабря минувшего года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной китайской провинции Хубэй. Эпидемиологи выяснили, что возбудителем является коронавирус 2019-nCoV. За пределами страны заболели более 190 человек, один из них погиб.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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