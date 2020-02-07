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 Небензя заявил, что РФ не позволит вбивать клинья в свое сотрудничество с Турцией по Сирии

Небензя заявил, что РФ не позволит вбивать клинья в свое сотрудничество с Турцией по Сирии
3:09   7 Февраля 2020
Весь мир

Небензя заявил, что РФ не позволит вбивать клинья в свое сотрудничество с Турцией по Сирии

Небензя заявил, что РФ не позволит вбивать клинья в свое сотрудничество с Турцией по Сирии

Россия работает с Турцией для снижения напряженности в сирийской провинции Идлиб и никому не позволит противодействовать усилиям Астанинского формата. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Идлибу.

По его словам, в связи с эскалацией обстановки Россия продолжает взаимодействие с Турцией в интересах ухода от конфликта и снижения напряженности. Дипломат отметил, что для этого проводятся контакты между президентами обеих стран, министерствами иностранных дел, политическими и военными ведомствами.

«Такое взаимодействие продолжим и дальше и никому не позволим вбивать в него клинья», — подчеркнул постпред.

Также Небензя заявил, что сотрудничество в рамках Астанинского формата также должно продолжаться.

Впервые турецкие военные не явились на совместное патрулирование 3 февраля после инцидента в провинции Идлиб. Тогда позиции войск Турции в окрестностях Саракиба попали под обстрел армии Сирии, в результате чего погибли пятеро военных и трое лиц из числа гражданского персонала.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил, что турецкие военные попали под обстрел из-за того, что не предупредили о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по отступающим боевикам.

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Автор: Олег Королев
#россия #сирия #турция

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