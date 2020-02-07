Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 618 человек. Об этом сообщает госкомитет здравоохранения региона.

Ранее днем сообщалось о 549 погибших. Таким образом, число жертв в Хубэе возросло на 69.

Также в заявлении говорится, что общее число заразившихся новым коронавирусом составило 22 112 человек. Всего из больницы было выписано 817 пациентов.

Китайские власти 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане, расположенном в центральной провинции Хубэй. Позже эпидемиологи выяснили, что возбудителем болезни является новый штамм коронавируса - 2019-nCoV. Помимо Китая, в 24 странах мира коронавирусом заразились 225 человек. Один из них скончался.

В четверг стало известно, что МЧС РФ по поручению президента России Владимира Путина и правительства РФ начало формировать гуманитарный груз для жителей Китая.