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Число жертв коронавируса в Китае увеличилось за сутки до 636 человек

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось за сутки до 636 человек

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2:31   7 Февраля 2020
Весь мир

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618

Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 618 человек. Об этом сообщает госкомитет здравоохранения региона.

Ранее днем сообщалось о 549 погибших. Таким образом, число жертв в Хубэе возросло на 69.

Также в заявлении говорится, что общее число заразившихся новым коронавирусом составило 22 112 человек. Всего из больницы было выписано 817 пациентов.

Китайские власти 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане, расположенном в центральной провинции Хубэй. Позже эпидемиологи выяснили, что возбудителем болезни является новый штамм коронавируса - 2019-nCoV. Помимо Китая, в 24 странах мира коронавирусом заразились 225 человек. Один из них скончался.

В четверг стало известно, что МЧС РФ по поручению президента России Владимира Путина и правительства РФ начало формировать гуманитарный груз для жителей Китая.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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