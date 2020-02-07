Лавров заявил, что США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
США обещали в скорое время ответить на предложении России вместе заявить о недопустимости глобальной ядерной войны. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее Лавров после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне предложил ему принять совместное заявление о недопустимости развязывания ядерной войны.
Лавров на пресс-конференции в Мехико напомнил, что Россия полтора года назад предложила США повторит то, что сказали СССР и Америка в эпоху окончания Холодной войны, когда Горбачев и Рейган подписали заявление о невозможности выиграть в ядерной войне, из-за чего она не может быть развязана.
Глава МИД РФ отметил, что Москва предлагала успокоить мировое общественное мнение, просто повторив дословно то, что было сказано в предыдущую эпоху. По его словам, предложение «находится на столе».
«Соединенные Штаты нам обещают вскоре дать ответ. Будем надеяться, что он будет позитивным», — подчеркнул Лавров.