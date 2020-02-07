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4:06   7 Февраля 2020
Весь мир

Bloomberg пишет об опасениях в США из-за возможных санкций против «Роснефти»

Bloomberg пишет об опасениях в США из-за возможных санкций против «Роснефти»

США рассматривают оправданность возможного решения введения санкций против российской компании «Роснефть» за сотрудничество с правительством Венесуэлы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон готов в ближайшее время принять меры в отношении «Роснефти», если она не поменяет свою политику в отношении Каракаса.

Собеседники Bloomberg отмечают, что подобные меры США могут привести к хаосу на международных нефтерынках. По его словам, в Минфине США опасаются, что санкции против «Роснефти» могут привести к росту цен на нефть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва привыкла к угрозам Вашингтона в сторону компаний, которые сотрудничают с Венесуэлой.

В «Роснефти» назвали возможные меры незаконными, а также заявили, что США демонстрируют лицемерие, избирательно продлевая лицензии американских нефтегазовых компаний, работающих с Венесуэлой.

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Автор: Олег Королев
#сша #роснефть

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