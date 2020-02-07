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1:17   7 Февраля 2020
Весь мир

ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию «химической атаки» в сирийской Думе

ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию «химической атаки» в сирийской Думе

ОЗХО обвиняет двух бывших сотрудников в нарушении правил конфиденциальности при расследовании инцидента с химоружием в сирийском городе Дума в 2018 году. Об этом говорится в заявлении организации.

В июне минувшего года генсек ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес заявил, что факт утечки и внутреннего документа организации из досье по инциденту в Думе расследуется.

Независимое расследование установило, что виновниками утечки являются два сотрудника организации под кодовыми именами «инспектор А и инспектор В».

Отмечается, что инспектор А не был в составе Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии. Таким образом, его экспертная оценка является не частью доклада миссии, а личным документом, созданным на основании неполной информации и без разрешения руководства.

Гонсалес подчеркнул, что оба инспектора не являются активистами-информаторами. По его словам, это те люди, которые не могут смириться с тем, что их выводы не подкреплены доказательствами.

Страны Запада обвиняют Дамаск в химатаке в Думе 7 апреля 2018 года. Российские специалисты обследовали территорию, но не обнаружили каких-либо следов отравляющих веществ. В свою очередь США, Великобритания и Франция, основываясь на собственных выводах, нанесли ракетный удар по Сирии без разрешения СБ ООН.

Расследование ОЗХО по инциденту в Думе неоднократно вызывало сомнения. Члены независимой комиссии заявляли, что следователи скрыли важную информацию об опросах свидетелей и химических анализах, а также применяли незаконные методы. При этом экспертов, которые пытались помешать нечестному расследованию, пытались отстранить от дела.

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Автор: Олег Королев
#сирия #озхо #химатака в думе

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