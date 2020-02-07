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0:43   7 Февраля 2020
Весь мир

Первый сообщивший о коронавирусе китайский врач скончался в больнице

Первый сообщивший о коронавирусе китайский врач скончался в больнице

Врач из Китая Ли Вэньлян, который одним из первым пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, умер от вызванного им заболевание. Об этом рассказали в Центральной больнице Уханя.

Ранее китайская газета Global Times уже сообщала, что Ли Вэньлян скончался. Однако позже издание опровергло эту информацию, уточнив, что он проходит интенсивную терапию.

В официальном заявлении медучреждения говорится, что Ли Вэньлян ушел из жизни в 2:58 пятницы (21:58 мск четверг).

Известно, что доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян 30 декабря 2019 года написал коллегам о том, семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов «Хуанань». При этом он не знал, что новый коронваирус имеет другой штамм. Публикация Ли в мессенджере WeChat  распространилась по различным китайским соцсетям, став вирусной.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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