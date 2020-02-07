США обвинили Россию и Китай в изменении мирового порядка

Глава Пентагона Марк Эспер назвал Россию и Китай «странами-ревизионистами». Такую позицию министр обороны США выразил во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса.

Эспер заявил, что Москва и Пекин пытаются перестроить порядок в мире. По его словам, обе страны якобы нарушают суверенитет соседних им государств, целью чего является получение стратегических выгод. В частности, он обвинил РФ в использовании «гибридных тактик ведения войны», а также в проведении операций в киберпространстве.

По мнению Эспера, Китай продолжает заниматься кражей интеллектуальной собственности и подрывает авторитет таких международных организацией, как ООН. Он заявил, что Пекин пытается навязывать свои решения в сфере безопасности и экономики другим странам, используя инициативу «Один пояс – один путь».