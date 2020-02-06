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23:45   6 Февраля 2020
Весь мир

Турецкие военные вновь не явились на совместное с россиянами патрулирование в Сирии

Турецкие военные вновь не явились на совместное с россиянами патрулирование в Сирии

Второй раз за неделю российским военным пришлось самостоятельно проводить патрулирование в сирийской провинции Хасеке в связи с неявкой турецких коллег.

Об этом в четверг, 6 февраля, журналистам сообщил глава российского ЦПВС (Центра по примирению враждующих сторон в Сирии) Юрий Боренков.

«В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту… в провинции Хасеке», — заявил генерал.

По словам Боренкова, патрулирование прошло без происшествий, в соответствии с утвержденным планом. Также он добавил, что патрулирование по двум маршрутам было проведено российскими вертолетами.

За минувшие сутки боевики бандформирований продолжали нарушать установленное в идлибской зоне деэскалации перемирие, 31 раз открыв огонь в провинциях Идлиб, Латакия и Хама.

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Автор: Александр Люблинский
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