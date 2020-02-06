Джихадисты в Сирии заявили, что подбили танк правительственных сил

Сирийская армия и союзные силы продолжают наступление в Идлибе, нанося удары по опорным пунктам джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам». При этом, по неподтвержденным данным, боевикам удалось подбить танк САА.

Об этом в четверг вечером, подводя итоги дня в Сирии, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

В частности, агентство, ссылаясь на медиаресурс Aleppo AMC, сообщает, что сирийские ВВС нанесли точечные авиаудары по укреплениям джихадистов в районе поселка Баркум на юге Идлиба. На востоке провинции, поблизости от деревни Джеб-Барази в ответ на обстрел боевиков «Сирийской национальной армии» открыли огонь по их укрытиям.

Также сообщается, что ВВС Сирии начали серию боевых вылетов для нанесения ударов по расположенным у поселка Хрейтан складам боеприпасов боевиков.

Как сообщают протурецкие информационные ресурсы, трое детей и женщина получили ранения в городе Азаз, входящего в состав кантона Африн, который контролируется турецкими военными. Мирные жители, как отмечается, пострадали в результате атаки курдских боевиков из состава SDF(«Демократических сил Сирии»), которые открыли огонь из ракетных установок. Несколько снарядов разорвались на рыночной площади, нанеся также ущерб постройкам. Протурецкие силы в ответ открыли по курдским радикалам огонь из тяжелой артиллерии.

В то же время, размещенные в городе Серакиб правительственные силы ведут артиллерийский огонь по окрестностям города Идлиб, где скрываются отряды джихатистов.

Бои продолжаются у поселка Афес, который днем, 6 февраля, перешел под контроль правительственных сил. Радикалы сообщили, что им удалось из противотанковой ракетной установки подбить танк сирийской армии. При этом боевики СНА («Сирийской национальной армии») сообщили, что в ходе боев против подразделений САА им удалось частично взять под контроль поселок Каратин.

Агентство «Ибаа», являющееся медиаресурсом боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», выложило сообщение радикалов об атаке на позиции сирийской армии в окрестностях поселка Дадих, которая была совершена при помощи заминированного автомобиля с террористом-смертником за рулем. Также в сообщении говорится, что еще одна атака с помощью заминированного автомобиля была нанесена радикалами по правительственным силам к востоку от Идлиба, а у деревни Найраб боевикам удалось нанести по САА артиллерийский удар.

На востоке провинции Ракка у поселка Аль-Манхир пострадали несколько боевиков SDF. Как сообщают местные источники, на месте происшествия последовательно прогремело два взрыва. При этом агентство Alk Habour отмечает, что в район выехала машина скорой помощи. Подробности произошедшего не приводятся.

На севере провинции Ракка продолжаются бои курдских отрядов и протурецких сил. Противостояние сместилось к городу Тель-Абъяд, где стороны наносят по позициям друг друга ракетные и пулеметные удары.