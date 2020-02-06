- Военные из России приедут в Турцию обсудить ситуацию в Идлибе

Делегация российских военнослужащих в скором времени посетит Анкару, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе. Об этом журналистам в четверг сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать влияние на президента Сирии Башара Асада, чтобы Дамаск остановил наступление правительственных войск в провинции Идлиб и отвел армию от наблюдательных пунктов турецких военных. В противном случае, пригрозил Эрдоган, последует военный ответ.

«Президенты РФ и Турции договорились, что вскоре к нам из России приедет военная делегация. Наши наблюдательные пункты в Идлибе останутся в рамках сочинского соглашения, здесь не будет никаких изменений, границы (зоны деэскалации) останутся теми же», — рассказал Калын.

При этом он добавил, что Россия и Турция договорились о расположении своих наблюдательных пунктов в сирийском Идлибе.

«Мы будем говорить с российскими военными и о том, что наши пункты должны быть в безопасности», — добавил представитель Эрдогана.

Напомним, согласно договоренности, которая была достигнута в Астане в мае 2017 года в ходе переговоров с участием представителей РФ, Турции и Ирана, Сирии были созданы четыре зоны деэскалации, три из которых в 2018 году вернулись под контроль Дамаска. Четвертая – Идлибская зона деэскалации – по-прежнему не находится под контролем легитимного правительства Сирии. Большую ее часть оккупировали террористы «Джебхат ан-Нусры»* (запрещенной в России террористической группировки). В сентябре 2019 года на переговорах в Сочи Россия и Турция смогли договориться о создании в Идлибе демилитаризованной зоны, где расположены более десяти разных формирований.

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