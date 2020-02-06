Заболевший коронавирусом китаец извинился перед россиянами и поблагодарил правительство РФ

Заболевший коронавирусом китаец Ван Юньбинь извинился за то, что привез вирус в Россию. Видеообращение, в котором мужчина объяснил ситуацию, опубликовал ТАСС.

Житель Китая уверяет, что не знал о своей болезни. По его словам, он хорошо себя чувствовал и у него не было никаких симптомов ОРВИ.

«Если бы мне было это известно, я бы ни за что не привозил этот вирус в Россию и не причинял всем такие проблемы», — объяснил он.

Юньбинь рассказал, что его жена и ребенок живут в России, а сам он ездил в Китай, чтобы повидать родителей и свозить свою дочь на родину. Он рад, что не заразил коронавирусом свою семью.

Сейчас мужчина уже выздоравливает. В видеообращении Юньбинь поблагодарил всех врачей, которые его лечили, Минздрав Читы, правительство и народ России. Кроме того, китаец пообещал после выздоровления пожертвовать россиянам свою кровь, в которй могут быть антитела к смертельному вирусу.

По данным на 6 февраля, в Китае уже более 28 тысяч заразившихся, 693 человека скончались. При этом есть и вылечившиеся, их более 900 человек.