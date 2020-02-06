Трамп заявил, что прошел через «ад» из-за демократов и процедуры импичмента

Об этом Трамп заявил, выступая в четверг в Белом доме в связи с завершением инициированной Демократической партией процедурой импичмента и вынесением ему оправдательного приговора Сенатом Конгресса США.

«Мы прошли через ад. [Это было] несправедливо, [я] не сделал ничего плохого <…> Там нет ничего с точки зрения закона, это политический вопрос», — сказал президент.

При этом глава Белого дома отметил, что «охоту на ведьм» против него – различные расследования и обвинения – начались сразу после того, как он включился в избирательную кампанию перед президентскими выборами 2016 года.

«Это было настоящее зло, коррупция,… этого никогда не должно произойти вновь с другим президентом, никогда», — подчеркнул Трамп, поблагодарив при этом первую леди США – Меланью Трамп, которая была с ним все это время.

В заключение Трамп предрек, что демпартия США по итогам выборов, которые пройдут в ноябре, потеряет контроль над Палатой представителей, и причиной этого станет, по его словам, попытка импичмента президента.