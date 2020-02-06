МИД РФ в годовщину перемирия в ЦАР заверил в дальнейшей помощи России этой стране

Соглашение о примирении между Правительством Центральноафриканской Республики (ЦАР) и основными вооруженными группировками на территории страны подписали ровно год назад, сообщается на сайте МИД РФ.

Россия с самого начала играла ведущую роль в Хартумских переговорах. В августе 2018 года благодаря усилиям России и Судана прошли «переговоры последней надежды» между вооруженными формированиями, в результате чего удалось сформировать Центральноафриканское объединение оппозиции и достичь долговременного мира в ЦАР. 6 февраля 2019 года в Хартуме подписли этот исторический документ.

«Исходим из того, что в складывающихся обстоятельствах всем заинтересованным сторонам следует и далее строго соблюдать положения Политсоглашения, воздерживаться от раскачивания внутриполитической ситуации в ЦАР в интересах решения принципиально важной задачи – организации и проведения в намеченные сроки мирных, свободных и транспарентных парламентских и президентских выборов, которые станут важной вехой в дальнейшей стабилизации и нормализации ситуации в стране», говорится в сообщении МИД.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.