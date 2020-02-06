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20:40   6 Февраля 2020
Россия

Ведущую «Ревизорро» не пустили с проверкой в ресторан и заперли на кухне

Ведущую «Ревизорро» не пустили с проверкой в ресторан и заперли на кухне

Новую ведущую «Ревизорро» Ксению Милос не пустили с проверкой в ресторан и заперли в помещении с выключенным светом. Для вызволения девушки пришлось вызывать полицию.

Во время съемок передачи в Туле, Милос столкнулась с открытой агрессией владельца ресторана, который команда «Ревизорро» собиралась проверить. Мужчина попытался выгнать нежеланных гостей с территории заведения, а когда у него не получилось – запер ведущую шоу на кухне.

«Просрочка, антисанитария, хамство. Надеюсь, правоохранительные органы наведут порядок», — рассказала ведущая «Ревизорро».

Милос добавила, что халатность работников общепита вызывает у нее негодование и она намерена восстановить справедливость.

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Автор: Алина Бранцевич
#тула #ревизорро

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