Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МЧС РФ отправит в КНР гуманитарный груз

МЧС РФ отправит в КНР гуманитарный груз

 Генштаб РФ не предвидит стабильности в мире

Генштаб РФ не предвидит стабильности в мире
Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке
Следующая встреча по Сирии в астанинском формате планируется в марте

Следующая встреча по Сирии в астанинском формате планируется в марте

 Сирийский наемник рассказал журналистам, как Турция переправляет людей из Идлиба в Ливию

Сирийский наемник рассказал журналистам, как Турция переправляет людей из Идлиба в Ливию
МЧС РФ отправит в КНР гуманитарный груз

МЧС РФ отправит в КНР гуманитарный груз

 Генштаб РФ не предвидит стабильности в мире

Генштаб РФ не предвидит стабильности в мире
Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке
Следующая встреча по Сирии в астанинском формате планируется в марте

Следующая встреча по Сирии в астанинском формате планируется в марте

 Сирийский наемник рассказал журналистам, как Турция переправляет людей из Идлиба в Ливию

Сирийский наемник рассказал журналистам, как Турция переправляет людей из Идлиба в Ливию
20:14   6 Февраля 2020
Весь мир

Следующая встреча по Сирии в астанинском формате планируется в марте

Следующая встреча по Сирии в астанинском формате планируется в марте

Следующая встреча по Сирии в астанинском формате может состояться в марте, заявил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Первая встреча в этом формате прошла в Сочи, в апреле 2018 года в Анкаре, потом в Тегеране. Участники прошедших встреч согласовали конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в Сирии. Последний раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в таком формате прошел в столице Казахстана Нур-Султане с 10 по 11 декабря. Российскую делегацию на этих трехсторонних консультациях возглавлял спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

22 октября во время переговоров президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились о том, что в зону за пределами операции Турции в Сирии входят сирийские военнослужащие и российская военная полиция.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #сирия #турция #эрдоган #астанинский формат

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...