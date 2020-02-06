Следующая встреча по Сирии в астанинском формате планируется в марте

Следующая встреча по Сирии в астанинском формате может состояться в марте, заявил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Первая встреча в этом формате прошла в Сочи, в апреле 2018 года в Анкаре, потом в Тегеране. Участники прошедших встреч согласовали конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в Сирии. Последний раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в таком формате прошел в столице Казахстана Нур-Султане с 10 по 11 декабря. Российскую делегацию на этих трехсторонних консультациях возглавлял спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

22 октября во время переговоров президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились о том, что в зону за пределами операции Турции в Сирии входят сирийские военнослужащие и российская военная полиция.