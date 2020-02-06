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20:23   6 Февраля 2020
Россия

МЧС РФ отправит в КНР гуманитарный груз

МЧС РФ отправит в КНР гуманитарный груз

Спасатели по поручению российского лидера Владимира Путина и Правительства РФ начали формировать гуманитарный груз для китайцев. Об этом сообщил представитель МЧС РФ. По его словам, подразделениями ведомства 6 и 7 февраля укомплектуют гуманитарный груз в Московской, Тверской и Воронежской областях.

«Рейс запланирован на 8 февраля из аэропорта Раменское», — добавили в МЧС РФ.

В качестве гуманитарной помощи российская сторона предоставит китайской медикаменты и средства индивидуальной защиты. Самолетом Ил-76 доставят 183 кубометра груза МЧС.

Всемирная организация здравоохранения информировала, что 11 и 12 февраля состоится глобальный форум, посвященный разработке новой вакцины от коронавируса.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #китай #общество #гуманитарная помощь

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