МЧС РФ отправит в КНР гуманитарный груз
Спасатели по поручению российского лидера Владимира Путина и Правительства РФ начали формировать гуманитарный груз для китайцев. Об этом сообщил представитель МЧС РФ. По его словам, подразделениями ведомства 6 и 7 февраля укомплектуют гуманитарный груз в Московской, Тверской и Воронежской областях.
«Рейс запланирован на 8 февраля из аэропорта Раменское», — добавили в МЧС РФ.
В качестве гуманитарной помощи российская сторона предоставит китайской медикаменты и средства индивидуальной защиты. Самолетом Ил-76 доставят 183 кубометра груза МЧС.
Всемирная организация здравоохранения информировала, что 11 и 12 февраля состоится глобальный форум, посвященный разработке новой вакцины от коронавируса.
Setting clear global research priorities for the #2019nCoV should lead to more efficient investments, high-quality research and synergies among global researchers. https://t.co/b8PKwexNee pic.twitter.com/3C80779U8D— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 6, 2020