МЧС РФ отправит в КНР гуманитарный груз

Спасатели по поручению российского лидера Владимира Путина и Правительства РФ начали формировать гуманитарный груз для китайцев. Об этом сообщил представитель МЧС РФ. По его словам, подразделениями ведомства 6 и 7 февраля укомплектуют гуманитарный груз в Московской, Тверской и Воронежской областях.

В качестве гуманитарной помощи российская сторона предоставит китайской медикаменты и средства индивидуальной защиты. Самолетом Ил-76 доставят 183 кубометра груза МЧС.

Всемирная организация здравоохранения информировала, что 11 и 12 февраля состоится глобальный форум, посвященный разработке новой вакцины от коронавируса.

