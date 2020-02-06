Кабмин РФ выделил десять миллиардов рублей на капремонт региональных вузов

Правительство РФ решило выделить десять миллиардов рублей на капитальный ремонт и антитеррористическую защищенность региональных государственных вузов. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Ранее пресс-служба кабмина информировала, что Правительство РФ в четверг, 6 февраля, обсудит выделение министерством финансов десяти миллиардов рублей на модернизацию инфраструктуры государственных университетов​​​.

«Буквально сегодня на заседании правительства мы приняли решение, такое решение мы принимаем впервые, это заложено в бюджете на 2020 год», — сказала Татьяна Голикова.

По ее словам, деньги выделят федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся региональные институты, чтобы отремонтировать и защитить высшие учебные заведения.