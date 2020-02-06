Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МЧС РФ отправит в КНР гуманитарный груз

МЧС РФ отправит в КНР гуманитарный груз

 Генштаб РФ не предвидит стабильности в мире

Генштаб РФ не предвидит стабильности в мире
Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке
Следующая встреча по Сирии в астанинском формате планируется в марте

Следующая встреча по Сирии в астанинском формате планируется в марте

 Сирийский наемник рассказал журналистам, как Турция переправляет людей из Идлиба в Ливию

Сирийский наемник рассказал журналистам, как Турция переправляет людей из Идлиба в Ливию
МЧС РФ отправит в КНР гуманитарный груз

МЧС РФ отправит в КНР гуманитарный груз

 Генштаб РФ не предвидит стабильности в мире

Генштаб РФ не предвидит стабильности в мире
Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке
Следующая встреча по Сирии в астанинском формате планируется в марте

Следующая встреча по Сирии в астанинском формате планируется в марте

 Сирийский наемник рассказал журналистам, как Турция переправляет людей из Идлиба в Ливию

Сирийский наемник рассказал журналистам, как Турция переправляет людей из Идлиба в Ливию
19:52   6 Февраля 2020
Россия

Кабмин РФ выделил десять миллиардов рублей на капремонт региональных вузов

Кабмин РФ выделил десять миллиардов рублей на капремонт региональных вузов

Правительство РФ решило выделить десять миллиардов рублей на капитальный ремонт и антитеррористическую защищенность региональных государственных вузов. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Ранее пресс-служба кабмина информировала, что Правительство РФ в четверг, 6 февраля, обсудит выделение министерством финансов десяти миллиардов рублей на модернизацию инфраструктуры государственных университетов​​​.

«Буквально сегодня на заседании правительства мы приняли решение, такое решение мы принимаем впервые, это заложено в бюджете на 2020 год», — сказала Татьяна Голикова.

По ее словам, деньги выделят федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся региональные институты, чтобы отремонтировать и защитить высшие учебные заведения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#правительство #вузы #капремонт #голикова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...