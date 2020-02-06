Новый раунд переговоров по Ливии проведут в Женеве 26 февраля

Новый раунд переговоров по Ливии состоится в Женеве в среду, 26 февраля. Об этом сообщил специальный посланник ООН в североафриканской стране Гассан Саламе.

По его словам, ООН ждет, когда стороны ливийского конфликта определят представителей​​​. Одна сторона уже сделала это, а другая еще нет, но организация надеется, что политических диалог пройдет в Женеве.

«Старт политического диалога будет 26 февраля, до конца месяца», — резюмировал Гассан Саламе.

Переговоры ливийских сторон по экономическим вопросам стартуют 16 февраля.