Новый раунд переговоров по Ливии проведут в Женеве 26 февраля
Новый раунд переговоров по Ливии состоится в Женеве в среду, 26 февраля. Об этом сообщил специальный посланник ООН в североафриканской стране Гассан Саламе.
По его словам, ООН ждет, когда стороны ливийского конфликта определят представителей. Одна сторона уже сделала это, а другая еще нет, но организация надеется, что политических диалог пройдет в Женеве.
«Старт политического диалога будет 26 февраля, до конца месяца», — резюмировал Гассан Саламе.
Переговоры ливийских сторон по экономическим вопросам стартуют 16 февраля.