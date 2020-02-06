Сирийский наемник рассказал журналистам, как Турция переправляет людей из Идлиба в Ливию

Переправленный Турцией в Ливию сирийский наемник так называемого Правительства национального согласия (ПНС) рассказал журналистам западного издания Investigativejournal почему направился воевать на стороне ПНС.

Как сообщают «Народные новости» со ссылкой на источник, наемник, имя которого скрывается, покинул Идлиб из-за наступления Сирийской арабской армии (CAA) и прибыл в Ливию из-за жалования в две тысячи долларов ежемесячно. Однако изначально турецкий командир, который занимается вербовкой боевиков, предлагал наемникам всего пару сотен долларов.

Несмотря на то, что Турция отрицает переправку боевиков в Ливию, собеседник издания признался, что попал в Ливию на одном из турецких самолетов.Наемник утверждает, что за все время пребывания в Ливии не видел ни одного бойца Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, зато видел очень много турецких солдат, в том числе офицеров, проживающих отдельно от сирийцев.

Турецкие инструкторы, готовящие наемников, распределили рассказчика в группу боевиков из 70 человек. Все боевики получили разные специализации: от обычных пехотинцев до снайперов. Сирийский наемник заверил, что ни разу не принимал участия в боях против ливийской армии, а до переброски в Ливию практически не держал в руках оружия.

Несмотря на режим тишины, введенный в Ливии с 13 января, Турция продолжает оказывать военную поддержку «правительству» Файеза Сарраджа, поставляя оружие и сирийских наемников. Многие из этих бандитов терроризируют мирных жителей ливийской столицы грабежами, мародерством и похищением людей ради выкупа. Присутствие наемников еще больше обостряет и так слишком непростую ситуацию в Ливии, провоцируя эскалацию конфликта.