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19:18   6 Февраля 2020
Весь мир

ВОЗ 11-12 февраля проведет форум по разработке лекарств от коронавируса

ВОЗ 11-12 февраля проведет форум по разработке лекарств от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения проведет 11 и 12 февраля глобальный форум, который посвятят разработке новой вакцины от китайского штамма коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

«Мы до сих пор многого не знаем. Мы боремся с тенью, но надо вывести вирус на свет, чтобы правильно его атаковать», — сказал Тедрос Гебреисус.

ВОЗ 11 и 12 февраля проведет глобальный форум по исследованиям и инновациям, чтобы определить приоритеты в исследованиях и координировать международные усилия. Цель – ускорить выработку эффективных тестов для диагностики, вакцин и лекарств против 2019-nCov.

«Это будет встреча ученых со всего мира, как реально, так и виртуально», — резюмировал Тедрос Гебреисус.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #лекарства #воз #коронавирус

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