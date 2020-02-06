Условно осужденный Жуков может получить реальный срок за работу с нежелательной НКО

Осужденный за экстремизм на три года условно студент ВШЭ Егор Жуков может получить реальный срок за участие в деятельности признанной нежелательной в РФ организации «Открытая Россия» (ОР) миллиардера Михаила Ходорковского.

Как сообщает ФАН, 1 февраля в московском офисе «Открытой России» прошел «благотворительный маркет» в поддержку так называемых «политзаключенных». Активисты ОР собирали деньги и вещи для осужденных и находящихся под следствием экстремистов «Нового величия» и радикалов «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ). На мероприятии Жуков проводил лекцию по теме «Политический видеоблогинг». Под прикрытием благотворительного мероприятия «Открытая Россия» также провела политический форум, посвященный оппозиционному активизму, распространению политконтента, работе правозащитных организаций и СМИ.

Минюст и Генпрокуратура признали организацию «Открытая Россия» нежелательной в 2017 году. Законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за участие в деятельности нежелательных организаций. Чтение лекции о политическом видеоблогинге Егором Жуковым на мероприятии «Открытой России» попадает под действие статьи 20.33 КоАП РФ и может сформировать Жукову состав для отмены условного срока.

На конференции в марте 2019 года организацию ликвидировали сначала федеральные органы РФ, а потом и руководство НКО заявило о самоликвидации самостоятельно. Но несмотря на то, что в настоящее время НКО юридически не существует, сетевое движение все еще продолжает существовать и пытается пройти процедуру перерегистрации. Все структуры, офисы, проекты, спонсоры, управленцы остались и действуют в РФ. Поэтому активистов «Открытой России» до сих пор задерживают и привлекают к ответственности.