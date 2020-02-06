Медведев и Турчак обсудили подготовку к избирательному циклу
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в четверг, 6 февраля, обсудил с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком подготовку к предстоящему избирательному циклу. Об этом сообщил представитель партии.
По его словам, Медведев и Турчак обсудили ход выполнения задач, которые поставили на заседании бюро Высшего совета, а также работу «Единой России» по реализации послания президента.
«Дмитрий Медведев обсудил с Андреем Турчаком подготовку к предстоящему избирательному циклу», — резюмировали в партии.
Председатель Правительства Михаил Мишустин поддержал мнение «Единой России» о новом проекте КоАП и назвал непосильными предлагаемые им штрафы для автомобилистов. Ранее новый кодекс раскритиковал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Подробнее: https://t.co/jMxL60juYj pic.twitter.com/e0TjBhwME3— Единая Россия ???????? (@er_novosti) February 6, 2020