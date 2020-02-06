Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Махонин занял пост врио губернатора Пермского края

Махонин занял пост врио губернатора Пермского края

 Медведев и Турчак обсудили подготовку к избирательному циклу

Медведев и Турчак обсудили подготовку к избирательному циклу
Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке
Си Цзиньпина в медицинской маске изобразили на обложке журнала Time

Си Цзиньпина в медицинской маске изобразили на обложке журнала Time

 Эрдоган теряет популярность в Турции из-за действий в сирийском Идлибе

Эрдоган теряет популярность в Турции из-за действий в сирийском Идлибе
Махонин занял пост врио губернатора Пермского края

Махонин занял пост врио губернатора Пермского края

 Медведев и Турчак обсудили подготовку к избирательному циклу

Медведев и Турчак обсудили подготовку к избирательному циклу
Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке
Си Цзиньпина в медицинской маске изобразили на обложке журнала Time

Си Цзиньпина в медицинской маске изобразили на обложке журнала Time

 Эрдоган теряет популярность в Турции из-за действий в сирийском Идлибе

Эрдоган теряет популярность в Турции из-за действий в сирийском Идлибе
18:48   6 Февраля 2020
Россия

Медведев и Турчак обсудили подготовку к избирательному циклу

Медведев и Турчак обсудили подготовку к избирательному циклу

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в четверг, 6 февраля, обсудил с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком подготовку к предстоящему избирательному циклу. Об этом сообщил представитель партии.

По его словам, Медведев и Турчак обсудили ход выполнения задач, которые поставили на заседании бюро Высшего совета, а также работу «Единой России» по реализации послания президента.

 «Дмитрий Медведев обсудил с Андреем Турчаком подготовку к предстоящему избирательному циклу», — резюмировали в партии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #медведев #общество #турчак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...