Медведев и Турчак обсудили подготовку к избирательному циклу

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в четверг, 6 февраля, обсудил с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком подготовку к предстоящему избирательному циклу. Об этом сообщил представитель партии.

По его словам, Медведев и Турчак обсудили ход выполнения задач, которые поставили на заседании бюро Высшего совета, а также работу «Единой России» по реализации послания президента.

«Дмитрий Медведев обсудил с Андреем Турчаком подготовку к предстоящему избирательному циклу», — резюмировали в партии.