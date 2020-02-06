Малинкович усомнился в адекватности Прилепина, а Сигалу посоветовал вернуться в США

Первый секретарь петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович не видит в партии писателя Захара Прилепина «За правду» политических перспектив. Об этом коммунист рассказал корреспонденту «Политики Сегодня».

По мнению Малинковича, партию некому поддерживать, а правда «у каждого своя». Он уверен, что Прилепина кто-то «втравил» в политическую деятельность и усомнился в успехе новой партии у электората. У писателя, считает коммунист, нет политического опыта и народной поддержки: за Прилепиным не стоит «серьезных средств», а идеология партии «не совсем понятна».

«Я думаю, что писатель должен писать, политик – заниматься партиями. У него (Прилепина, — прим.ред.) нет опыта партийной, политической работы. Он человек с неустойчивой психикой. Человек, который действительно менял свои взгляды на протяжении последних лет», — отметил глава петербургского отделения КПКР.

Малинкович заявил, что одному из членов новоявленной партии — актеру Стивену Сигалу — лучше вернуться в США и бороться в родной стране против тех тенденций, которые олицетворяет нынешний американский президент Дональд Трамп.

«Понимаете, мы все любим Сигала как артиста, очень хорошо, что он так поддерживает нашу страну, но пусть он занимается тем, чем он занимается. Я с трудом себе представляю Сигала как представителя, посланца наших избирателей в любом органе власти. Он (Прилепин, — прим. ред.) за правду? Но правда у каждого своя. За какую правду Прилепин выступает?»

1 февраля в Москве состоялся съезд партии Прилепина, куда прибыл американский актер Стивен Сигал вместе с российским коллегой Иваном Охлабыстиным, а также режиссеры Сергей Пускепалис, Эдуард Бояков и музыканты Вадим Самойлов, Юлия Чичерина и Алексей Поддубный. На встрече прошел выбор руководящих органов, а все присутствующие поддержали создание партии «За правду» на основе одноименного общественного движения.