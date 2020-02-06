Поручения Путина по науке и образованию нужно выполнить на высоком уровне
Российский лидер Владимир Путин надеется, что поручения по итогам заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию выполнят на самом высоком уровне. По его словам, сейчас необходимо принять соответствующие документы в виде поручений.
«Хочу поблагодарить и выразить надежду на то, что мы все вместе продолжим активно работать над реализацией тех задач, которые были сформулированы как основные, и сделаем это на самом высоком уровне», — добавил Владимир Путин.
Национальные цели развития, которые сформулировали, и проекты нельзя реализовать без кадрового обеспечения, резюмировал президент.
Заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию: роль регионов в подготовке социальных и экономических кадров https://t.co/U4rRzaKzO9 pic.twitter.com/4lU65LUPyx— Президент России (@KremlinRussia) February 6, 2020