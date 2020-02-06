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18:31   6 Февраля 2020
Россия

Поручения Путина по науке и образованию нужно выполнить на высоком уровне

Поручения Путина по науке и образованию нужно выполнить на высоком уровне

Российский лидер Владимир Путин надеется, что поручения по итогам заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию  выполнят на самом высоком уровне. По его словам, сейчас необходимо принять соответствующие документы в виде поручений. 

«Хочу поблагодарить и выразить надежду на то, что мы все вместе продолжим активно работать над реализацией тех задач, которые были сформулированы как основные, и сделаем это на самом высоком уровне», — добавил Владимир Путин.

Национальные цели развития, которые сформулировали, и проекты нельзя реализовать без кадрового обеспечения, резюмировал президент.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #наука #образование

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