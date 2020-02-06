Нарколог объяснил популярность водки на Дальнем Востоке суровым климатом и тяжелой работой

Президент Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев считает, что в некоторых регионах РФ потребляют больше водки из-за неблагоприятных климатических условий и тяжелого труда.

Ранее центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) провел исследования, по результатам которых Сахалинская и Магаданская области, республика Коми, Чукотка и Карелия попали в список лидеров по потреблению алкоголя.

«Там есть территории с полярной ночью и полярным днем. Это неблагоприятно влияет на физиологию и психику, вызывает депрессию», — сказал эксперт.

Кроме того, Исаев напомнил, что в этих регионах много месторождений с полезными ископаемыми, добывать которые очень непросто.

«Большая группа мужчин вдали от дома, у них тяжелая работа. Зачастую работают в диких местах, где нет цивилизации. Это тоже провоцирует алкоголизацию», — добавил нарколог.

Согласно исследованию, в Сахалинской области на душу населения приходится 12 литров водки, в Магаданской — 11,4 литра, а в Коми –10,6 литра.