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18:30   6 Февраля 2020
Россия

Италия изменила первоначально лояльное отношение к ПНС Ливии

Италия изменила первоначально лояльное отношение к ПНС Ливии

Доктор исторических наук Борис Долгов заявил, что Рим кардинально изменил свою позицию по ситуации в Ливии, встав в этом вопросе на сторону Москвы. Его слова передает в четверг, 6 февраля, интернет-издание Nation News.

Собеседник издания напомнил, что ранее итальянские власти были лояльны к марионеточному режиму Файеза Сарраджа — главы так называемого Правительства национального согласия. Однако сейчас Италия, вероятно, пересматривает свою позицию по ливийскому конфликту. 

По его мнению, без давления России и европейских стран на Турцию мирный процесс в Ливии случится нескоро, ведь именно Анкара продолжает обострять ливийский конфликт, мешая наладить обстановку в регионе. 

«Безусловно, это сложный процесс, на пути которого стоит целый ряд проблем, в первую очередь это политика Турции. В принципе вот эта встреча глав МИД Италии и России, а также привлечение большего числа сторон, заинтересованных в приходе мира в Ливию, безусловно, скажется позитивно на продвижении мирного урегулирования», — уверен доктор исторических наук.

Ранее стало известно, что главы МИД России и Италии Сергей Лавров и Луиджи ди Майо запланировали встречу на текущий месяц. Главной темой обсуждения станет урегулирование ливийского конфликта и другие вопросы двустороннего сотрудничества. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #италия #турция #политика #ливия #общество #рим

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