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18:04   6 Февраля 2020
Россия

Путин призвал не решать «обязаловкой» вопрос дефицита кадров в РФ

Путин призвал не решать «обязаловкой» вопрос дефицита кадров в РФ

Президент РФ Владимир Путин не поддерживает идею вернуть систему распределения в вузы. По мнению президента, «обязаловкой» вопрос дефицита кадров в стране решить не удастся, поэтому президент призвал правительство «вместе заняться» этим вопросом.

«Вы знаете, звучат призывы повсеместно вернуть в вузы систему распределения. Сам многократно это слышал, встречаюсь с этими предложениями почти на каждой встрече с общественностью. Но вновь повторю: обязаловкой мы ничего не решим», – сказал Путин на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

Путин убежден, что молодежи необходимы условия для самореализации, современные, привлекательные стандарты жизни и учебы, возможности для достижения успеха.

«Этими задачами нам и нужно заняться уже с 2021 года, причем ежегодно, мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы», — добавил он.

В ноябре 2019 года Путин заявлял, что без принятия существенных мер к концу 2030 года дефицит кадров может составить около трех миллионов человек. По словам президента, такая цифра – это чуть меньше прогнозируемого дефицита в Германии и Великобритании, однако для России это очень много.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #вузы #дефицит кадров

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