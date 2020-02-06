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18:11   6 Февраля 2020
Россия

Национальный родительский комитет готов обратиться в прокуратуру с жалобой на шоу Малахова

Национальный родительский комитет готов обратиться в прокуратуру с жалобой на шоу Малахова

Некоторые программы не только действуют на людей пагубным образом, но и способствуют развитию психических отклонений и заболеваний. Такими словами Царьграду прокомментировала выпуск шоу Андрея Малахова глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир», которая выходит в прайм-тайм, показали видео, на котором 18-летняя девушка  разделась на стойке бара под одобрительные вопли толпы. По словам Волынец, в РФ законодательством запрещена цензура, но никто не запрещал общаться в прокуратуру с требованием проверить отдельные эфиры или контент ток-шоу.

«Потому что не только для ребенка, даже для психики взрослого человека это огромное испытание», — подчеркнула глава Национального родительского комитета.

В передаче показывают агрессивное поведение, насилие и развратные действия, продолжила Ирина Волынец, поэтому нужно обязательно подавать заявление в прокуратуру. Национальный родительский комитет готов написать соответствующее заявление.

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Автор: Анатолий Кубарев
#шоу #общество #родители #малахов

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