Гендиректор «МиГа» Тарасенко возглавил компанию «Сухой»

Должность генерального директора ПАО «Сухой» с 7 февраля 2020 года займет Илья Тарасенко, который также работает на посту главы РСК «МиГ». Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает пресс-служба ОАК.

«Такое решение [избрание Тарасенко гендиректором — ред.] принял состоявшийся 6 февраля совет директоров компании», — говорится в сообщении.

По данным источника ТАСС, Тарасенко будет совмещать должности гендиректоров двух компаний. В будущем в ОАК планируется создание Дивизиона боевой авиации, который объединит «Сухой» и «МиГ», уточняет агентство.

Авиационный холдинг «Компания Сухой» занимается производством гражданских, боевых и спортивных самолетов марки «Су».