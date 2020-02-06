Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев и Турчак обсудили подготовку к избирательному циклу

Медведев и Турчак обсудили подготовку к избирательному циклу

 Нарколог объяснил популярность водки на Дальнем Востоке суровым климатом и тяжелой работой

Нарколог объяснил популярность водки на Дальнем Востоке суровым климатом и тяжелой работой
Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке
Си Цзиньпина в медицинской маске изобразили на обложке журнала Time

Си Цзиньпина в медицинской маске изобразили на обложке журнала Time

 Эрдоган теряет популярность в Турции из-за действий в сирийском Идлибе

Эрдоган теряет популярность в Турции из-за действий в сирийском Идлибе
Медведев и Турчак обсудили подготовку к избирательному циклу

Медведев и Турчак обсудили подготовку к избирательному циклу

 Нарколог объяснил популярность водки на Дальнем Востоке суровым климатом и тяжелой работой

Нарколог объяснил популярность водки на Дальнем Востоке суровым климатом и тяжелой работой
Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке
Си Цзиньпина в медицинской маске изобразили на обложке журнала Time

Си Цзиньпина в медицинской маске изобразили на обложке журнала Time

 Эрдоган теряет популярность в Турции из-за действий в сирийском Идлибе

Эрдоган теряет популярность в Турции из-за действий в сирийском Идлибе
17:52   6 Февраля 2020
Россия

Гендиректор «МиГа» Тарасенко возглавил компанию «Сухой»

Гендиректор «МиГа» Тарасенко возглавил компанию «Сухой»

Должность генерального директора ПАО «Сухой» с 7 февраля 2020 года займет Илья Тарасенко, который также работает на посту главы РСК «МиГ». Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает пресс-служба ОАК.

«Такое решение [избрание Тарасенко гендиректором — ред.] принял состоявшийся 6 февраля совет директоров компании», — говорится в сообщении.

По данным источника ТАСС, Тарасенко будет совмещать должности гендиректоров двух компаний. В будущем в ОАК планируется создание Дивизиона боевой авиации, который объединит «Сухой» и «МиГ», уточняет агентство. 

Авиационный холдинг «Компания Сухой» занимается производством гражданских, боевых и спортивных самолетов марки «Су». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #сухой

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...