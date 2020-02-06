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17:44   6 Февраля 2020
Россия

Тюменские врачи оказались лучше всего подготовлены к эвакуации людей из Уханя

Тюменские врачи оказались лучше всего подготовлены к эвакуации людей из Уханя

Специалисты санатория в Тюменской области будут в течение двух недель наблюдать 114 человек из Уханя, которых эвакуировали из-за коронавируса. Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал РИА Новости, почему выбрали именно Тюмень.

По словам Моора, после решения об эвакуации россиян из Китая, федеральный штаб обратился во многие регионы России и ни один их них не отказал в помощи. Однако правительство проанализировало ряд факторов и посчитало Тюмень самым подходящим регионом.

«Все регионы проанализировали по совокупности факторов, и так случилось, что наиболее готовым регионом оказалась Тюменская область. Факторы, по которым это оценивалось, были направлены только на одно: обеспечить безопасность пребывания эвакуированных граждан, а самое главное – безопасность жителей региона, в который такая эвакуация должна быть осуществлена», — сказал Моор.

Губернатор также уточнил, что при принятии решения оценивался уровень готовности специалистов, которые могли бы в короткий срок собраться и работать в условиях карантина, неся определенные риски. Сообщается, что изначально санаторий строили для больных туберкулезом. 

По данным на 6 февраля, в Китае уже более 28 тысяч заразившихся, 693 человека скончались. При этом есть и вылечившиеся, их более 900 человек. 

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Автор: Алина Бранцевич
#китай #тюмень #моор #коронавирус

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