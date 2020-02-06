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17:37   6 Февраля 2020
Россия

Губернатора Моора восхитила работа врачей в зоне карантина под Тюменью

Губернатора Моора восхитила работа врачей в зоне карантина под Тюменью

Врачи, которые работают в зоне карантина по коронавирусу под Тюменью, получат уникальный опыт. Об этом завил губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, восхищают медики, сделавшие за двое суток из санатория обсервационный госпиталь.

Причем, это люди разного профиля, которые до этого работали в разных учреждениях, продолжил губернатор. Люди собрались в один большой коллектив, подготовили помещение и оборудование, разработали всю необходимую документацию.

«Это просто фантастика. У нас работают звезды. Низкий поклон. Безусловно, это уникальный опыт, который получат наши врачи. Не дай бог его еще где-то применить. Но если где-то потребуется помощь, мы всегда сможем прийти», — резюмировал Александр Моор.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #карантин #тюмень #коронавирус

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