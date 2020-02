Губернатора Моора восхитила работа врачей в зоне карантина под Тюменью

Врачи, которые работают в зоне карантина по коронавирусу под Тюменью, получат уникальный опыт. Об этом завил губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, восхищают медики, сделавшие за двое суток из санатория обсервационный госпиталь.

Причем, это люди разного профиля, которые до этого работали в разных учреждениях, продолжил губернатор. Люди собрались в один большой коллектив, подготовили помещение и оборудование, разработали всю необходимую документацию.

