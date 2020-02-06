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17:22   6 Февраля 2020
Россия

Полиция задержала бросившего «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда в Москве

Полиция задержала бросившего «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда в Москве

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, бросившего «коктейль Молотова» в здание Никулинского суда в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, подозреваемого задержали в доме на Ленинском проспекте. Пока не сообщается, каковы были его мотивы и кем является этот человек, передает «Интерфакс».

Утром в четверг, 6 февраля, неизвестный бросил в окно Никулинского суда Москвы бутылку с зажигательной смесью. В здании произошел небольшой пожар, никто не пострадал. Изначально сообщалось, что огонь уничтожил некоторые документы, но в Мосгорсуде информацию опровергли, добавив, что огонь не причинил серьезного ущерба, бутылка попала в зал заседаний, в котором не было людей. 

По факту поджога следователи завели уголовное дело. Ожидается, что подозреваемому в скором времени изберут меру пресечения. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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