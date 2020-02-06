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18:19   6 Февраля 2020
Россия

Гронский поддержал запрет для обладателей «замков на Лазурке» служить России

Гронский поддержал запрет для обладателей «замков на Лазурке» служить России

Россия давно нуждается в законопроекте о запрете иностранного гражданства для депутатов, сенаторов и министров, уверен глава комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Петербурга Владимир Гронский.

«Я считаю, что это совершенно правильный посыл президента, более того, я думаю, что если бы раньше это случилось — было бы полезнее. Человек, который имеет гражданство или вид на жительство во Франции, Израиле, еще где-нибудь — не национально ориентированный руководитель», — сказал Гронский корреспонденту «Политики Сегодня».

Запрет иностранного гражданства для депутатов одобрили в петербургской ОП

Одна из поправок в новом проекте Конституции РФ запрещает иностранное гражданство или вид на жительство лицам, занимающим ключевые государственные должности. Общественник уверен, что президент предлагает «абсолютно правильное» решение: чиновники с имуществом, зарегистрированным в России, чьи дети проживают в РФ, и их коллеги, чьи дети проживают «в замке во Франции, на «Лазурке» имеют противоположные приоритеты.

«Есть человек, который ориентирован на процветание своей страны, а есть человек, который ориентирован на собственный карман, чтобы на пенсии шикарно жить где-то и пользоваться хорошим климатом и морем. Мне кажется, это абсолютно правильное и, более того, даже запоздалое решение», — заключил Гронский.

В январе Совет Федерации предложил расширить список должностей в госаппарате РФ, которые не могут иметь второе гражданство или вид на жительство. При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что речь идет не об «охоте на ведьм», а о защите российского суверенитета.

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Автор: Тимофей Булочкин
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