Россия и Катар отменят визы 23 февраля
Соглашение о взаимной отмене виз, которое Москва и Доха пописали 27 декабря 2019 года, вступит в силу 23 февраля. Об этом сообщил представитель российского внешнеполитического ведомства.
По его словам, россиян и катарцев, которые не планируют работать, учиться или жить на территории другой страны, освободят от требований получения виз. Срок каждого пребывания не может превышать 90 дней.
«Суммарный срок разрешенного пребывания граждан РФ и Катара без виз не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней», — резюмировали в министерстве иностранных дел.
????????????????23 февраля с.г. вступает в силу Соглашение между @GovernmentRF и Правительством Государства #Катар о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Катара. Подробнее о правилах безвизового въезда и пребывания:????https://t.co/CFZaDhHqX9 pic.twitter.com/7eJrRx9bTN— МИД России ???????? (@MID_RF) February 6, 2020