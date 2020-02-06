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17:19   6 Февраля 2020
Россия

Россия и Катар отменят визы 23 февраля

Россия и Катар отменят визы 23 февраля

Соглашение о взаимной отмене виз, которое Москва и Доха пописали 27 декабря 2019 года, вступит в силу 23 февраля. Об этом сообщил представитель российского внешнеполитического ведомства. 

По его словам, россиян и катарцев, которые не планируют работать, учиться или жить на территории другой страны, освободят от требований получения виз. Срок каждого пребывания не может превышать 90 дней.

«Суммарный срок разрешенного пребывания граждан РФ и Катара без виз не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней», — резюмировали в министерстве иностранных дел. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мид рф #визы #катар

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