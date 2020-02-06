Госсовет будущего окутан тайной

Одно из главных изменений, которое содержится в законопроекте главы государства о конституционной реформе – это статус Госсовета. Депутат Госдумы Виталий Милонов и член рабочей группы по внесению поправок Евгений Раскин не взялись прогнозировать, какие функции получит обновленный Госсовет.

Милонов в беседе с корреспондентом ИА «Политика Сегодня» предположил, что совещательный на данный момент орган сможет предлагать «нравственные векторы» и идеи для российского общества.

«В России сейчас отсутствует орган, который мог бы обсуждать базовые стратегические основы той или иной деятельности и политики. Госсовет должен это обсуждать, он должен формировать основные принципы отношения в нашей стране к тем или иным вещам. Но сейчас, в рамках действующей Конституции, до принятия поправок, в России отсутствует орган, который бы мог этим заниматься», — отметил Милонов.

Также, по мнению народного избранника, Госсовет будущего может стать «связующим звеном между Конституцией и федеральным законом».

Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении правок в Конституцию РФ, сопредседатель Ассоциации студенческих спортклубов России Евгений Раскин обсуждение статуса Госсовета счел преждевременным. Все точки над i должен расставить соответствующий федеральный закон.

«Роль Госсовета пока указана только двумя строками. Там говорится о том, что он должен определять внутреннюю и международную политику государства. По какому принципу он будет формироваться сейчас пока неясно. Этот вопрос сейчас обсуждается, и скорее всего он будет прописан в законе после того, как внесут принятые поправки», — заявил Раскин.

Сейчас Госсовет не является органом государственной власти и не обладает властными полномочиями. Изменится ли его состав после внесения поправок также остается загадкой.

Сейчас этот орган рассматривает основные вопросы жизни страны: обсуждение проблем государственного значения, донесение решений президента до местных органов власти, внесение предложений главе государства – всем этим занимается Госсовет. Председателем является президент Владимир Путин, а в число участников входят: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский и другие политики.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект президента о внесении изменений в основной закон РФ. Второе чтение назначено на 14 февраля 2020 года.