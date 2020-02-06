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Си Цзиньпина в медицинской маске изобразили на обложке журнала Time

Си Цзиньпина в медицинской маске изобразили на обложке журнала Time

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17:13   6 Февраля 2020
Весь мир

Си Цзиньпина в медицинской маске изобразили на обложке журнала Time

Си Цзиньпина в медицинской маске изобразили на обложке журнала Time

Председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске изобразили на обложке американского журнала Time. Редакция опубликовала короткую зарисовку в Twitter.

Рисунок создал иллюстратор Эдель Родригес. Белая маска закрывает нижнюю часть лица китайского председателя, а на ней напечатаны заголовки главных материалов из номера. В частности, крупными буквами указывается основная тема: «Испытание Китая» и «Предотвращение следующей вспышки». 

«Вспышка коронавируса может сорвать мечты Си Цзиньпина о веке Китая», — указывается в анонсе материала на обложке журнала. 

Сообщается, что новый номер Time увидит свет 17 февраля. 

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили, что в городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная новым видом коронавируса. Возбудителю болезни дали название — коронавирус 2019-nCoV. По данным на утро четверга, 6 февраля, в Китае уже более 28 тысяч заразившихся, скончались от пневмонии 693 человека. При этом есть и вылечившиеся, их более 900. 

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин попросила мировое сообщество не распространять фейки о коронавирусе и перестать паниковать

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Автор: Ольга Воскресенская
#си цзиньпин #политика #китай #весь мир #журнал time #коронавирус

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