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17:12   6 Февраля 2020
Россия

Статус сенаторов предложили сделать пожизненным на заседании по поправкам в Конституцию

Статус сенаторов предложили сделать пожизненным на заседании по поправкам в Конституцию

Член рабочей группы по поправкам в Конституцию, историк РАН Александр Чубарьян предложил сделать статус сенаторов пожизненным и расширить представительство президента в Совете Федерации, увеличив квоту с 10 процентов.

«Сейчас Совет Федерации комплектуется из представителей регионов, кроме того, есть право президента вносить кандидатуры в Совет Федерации. Сейчас эта норма – 10 процентов [от общего числа] – это 17 человек получается. Первое, мне кажется, можно увеличить эту норму», — сказал Чубарьян.

Кроме того, на заседании предложили последовать опыту Италии и предлагать бывшим президентам места в Совфеде.

«Второй, более существенный момент, мне понравился итальянский опыт. У них в Сенат входят все президенты, которые были в стране. А самое главное – президент имеет право в этой общей квоте вводить пожизненных сенаторов. Это люди, которые имеют абсолютно знаковое положение в обществе, — общественные деятели, ученые, деятели культуры, врачи», — объяснил Чубарьян.

По мнению историка, такая мера повысила бы значение Совета Федерации и «наполнила бы его более очевидным для всех представительством».

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Автор: Алина Бранцевич
#конституция #чубарьян

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