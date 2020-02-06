Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев и Турчак обсудили подготовку к избирательному циклу

Медведев и Турчак обсудили подготовку к избирательному циклу

 Нарколог объяснил популярность водки на Дальнем Востоке суровым климатом и тяжелой работой

Нарколог объяснил популярность водки на Дальнем Востоке суровым климатом и тяжелой работой
Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке
Си Цзиньпина в медицинской маске изобразили на обложке журнала Time

Си Цзиньпина в медицинской маске изобразили на обложке журнала Time

 Эрдоган теряет популярность в Турции из-за действий в сирийском Идлибе

Эрдоган теряет популярность в Турции из-за действий в сирийском Идлибе
Медведев и Турчак обсудили подготовку к избирательному циклу

Медведев и Турчак обсудили подготовку к избирательному циклу

 Нарколог объяснил популярность водки на Дальнем Востоке суровым климатом и тяжелой работой

Нарколог объяснил популярность водки на Дальнем Востоке суровым климатом и тяжелой работой
Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке
Си Цзиньпина в медицинской маске изобразили на обложке журнала Time

Си Цзиньпина в медицинской маске изобразили на обложке журнала Time

 Эрдоган теряет популярность в Турции из-за действий в сирийском Идлибе

Эрдоган теряет популярность в Турции из-за действий в сирийском Идлибе
17:30   6 Февраля 2020
Россия

Милонов раскритиковал Samsung за незаконную блокировку техники россиян

Милонов раскритиковал Samsung за незаконную блокировку техники россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что повальное увлечение глобальным миром и технологиями привело к тому, что россияне стали все чаще сталкиваться с проблемами при покупке техники. Так он прокомментировал ситуацию с блокировкой устройств фирмы Samsung, передает в четверг Федеральное агентство новостей

Милонова возмутило, что люди, совершая официальную покупку и получая чеки в магазинах, могут прийти домой и обнаружить, что их техника внезапно перестала работать. И таких примеров по стране сотни тысяч, подчеркнул депутат. 

Собеседник агентства предупредил, что если Samsung не одумается и не разблокирует устройства, Россия запретит реализацию той части продукции, которую можно заблокировать дистанционно, и тогда корейская копания сможет продавать на территории нашей страны лишь пылесосы и другую примитивную технику.

Милонов раскритиковал Samsung за незаконную блокировку техники россиян

Депутат также назвал произошедшую блокировку «беспрецедентной выходкой», отметив, что это нарушение не только международного законодательства, но и российского, в котором четко сказано, что каждый гражданин имеет право пользоваться легально приобретенным товаром. По его мнению, россиянам вышла боком любовь к глобализации.

«Таким образом, они просто ограбили сотни тысяч жителей нашей страны, многие из которых приобрели технику в кредит или в рассрочку. В Samsung теперь поступают массовые жалобы, но тем наплевать», — уверен Милонов.

Он призвал органы контроля заявить о принципиальной позиции, ведь только тогда перед страхом потерять большую прибыль «эти мошенники пойдут на попятную», заключил депутат. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #милонов #общество #samsung

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...