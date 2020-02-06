Милонов раскритиковал Samsung за незаконную блокировку техники россиян

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что повальное увлечение глобальным миром и технологиями привело к тому, что россияне стали все чаще сталкиваться с проблемами при покупке техники. Так он прокомментировал ситуацию с блокировкой устройств фирмы Samsung, передает в четверг Федеральное агентство новостей.

Милонова возмутило, что люди, совершая официальную покупку и получая чеки в магазинах, могут прийти домой и обнаружить, что их техника внезапно перестала работать. И таких примеров по стране сотни тысяч, подчеркнул депутат.

Собеседник агентства предупредил, что если Samsung не одумается и не разблокирует устройства, Россия запретит реализацию той части продукции, которую можно заблокировать дистанционно, и тогда корейская копания сможет продавать на территории нашей страны лишь пылесосы и другую примитивную технику.

Депутат также назвал произошедшую блокировку «беспрецедентной выходкой», отметив, что это нарушение не только международного законодательства, но и российского, в котором четко сказано, что каждый гражданин имеет право пользоваться легально приобретенным товаром. По его мнению, россиянам вышла боком любовь к глобализации.

«Таким образом, они просто ограбили сотни тысяч жителей нашей страны, многие из которых приобрели технику в кредит или в рассрочку. В Samsung теперь поступают массовые жалобы, но тем наплевать», — уверен Милонов.

Он призвал органы контроля заявить о принципиальной позиции, ведь только тогда перед страхом потерять большую прибыль «эти мошенники пойдут на попятную», заключил депутат.