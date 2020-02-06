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Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

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16:52   6 Февраля 2020
Россия

Путин призвал избавиться от избыточных требований в образовательных стандартах в РФ

Путин призвал избавиться от избыточных требований в образовательных стандартах в РФ

Президент России Владимир Путин призвал избавиться от избыточных требований в образовательных стандартах. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию.

По словам Путина, необходимо убрать явно ненужные и избыточные требования, а регламенты поменять на более современные и гибкие.

«Это касается образовательных стандартов, перечня специальностей и направлений подготовки», — заявил президент РФ.

Заседание посвящено теме повышения роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, определенных майским указом 2018 года, а также реализации стратегии научно-технологического развития страны. Предыдущая встреча президентского научно-образовательного Совета прошла в ноябре 2018 года в Москве.

Ранее Владимир Путин заявил, что «вузы-пустышки» в России необходимо продолжать ликвидировать. Кроме того, он прокомментировал идеи о возвращении системы распределения выпускников вузов, заявив, что «обязаловкой» проблему не решить

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #образование #вузы

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