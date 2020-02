Сирийская арабская армия взяла в кольцо протурецких боевиков в городе Серакиб

Сирийская арабская армия (САА) справилась с окружением города Серакиб и загнала в кольцо боевиков из «Джебхат ан-Нусры»*, однако те оказались не одни, а вместе с турками.Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Так, передовые части САА за прошедшую ночь освободили населенные пункты Афис и Сальхие, а затем замкнули кольцо вокруг Сракиба. Часть террористов смогла скрыться, а в окружении помимо членов террористических группировок оказались наблюдательные пункты Турции Тернаба и Мардих, а также развязки Хаджи-Халил и Вади аль-Укейб. САА удалось отрезать город от автотрасс М4 и М5, пишет ФАН.

Немногим ранее Турция предпринимала попытки остановить наступление САА и не дать освободить стратегически полезную трасса М5 Хама-Алеппо. Турция даже окружила Серакиб четырьмя наблюдательными пунктами, которые охранялись турками вместе с боевиками.

Video of Turkish response in #Syria to their soldiers being killed. The exchange occurred near the Syrian flashpoint town of Saraqeb. Turkey killed 30 to 35 regime troops after attack on Turkish troops in Idlib - Turkish President Erdoganpic.twitter.com/WhzYHXSzGF