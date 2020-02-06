Сирийская арабская армия взяла в кольцо протурецких боевиков в городе Серакиб

Сирийская арабская армия (САА) справилась с окружением города Серакиб и загнала в кольцо боевиков из «Джебхат ан-Нусры»*, однако те оказались не одни, а вместе с турками.Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Так, передовые части САА за прошедшую ночь освободили населенные пункты Афис и Сальхие, а затем замкнули кольцо вокруг Сракиба. Часть террористов смогла скрыться, а в окружении помимо членов террористических группировок оказались наблюдательные пункты Турции Тернаба и Мардих, а также развязки Хаджи-Халил и Вади аль-Укейб. САА удалось отрезать город от автотрасс М4 и М5, пишет ФАН.

Немногим ранее Турция предпринимала попытки остановить наступление САА и не дать освободить стратегически полезную трасса М5 Хама-Алеппо. Турция даже окружила Серакиб четырьмя наблюдательными пунктами, которые охранялись турками вместе с боевиками.

Video of Turkish response in #Syria to their soldiers being killed. The exchange occurred near the Syrian flashpoint town of Saraqeb. Turkey killed 30 to 35 regime troops after attack on Turkish troops in Idlib - Turkish President Erdoganpic.twitter.com/WhzYHXSzGF — Sara Firth (@Sara__Firth) February 3, 2020

Одновременно с этим в Турции усиливается неприятие политики по отношению к Сирии нынешнего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который, по всей видимости, заботится лишь о том, чтобы не принимать толпами сирийских беженцев. Общественность недоумевает, почему турецкий лидер не способен исполнить взятые на себя Турцией еще в 2018 году обязательства по Идлибу.

«Мы говорили, что ответственность, которую на себя взяла Турция – невыполнима. Невозможно забрать танки и артиллерию у террористов. Почему ты согласился очистить трассу М5? Пусть они [Россия — ред.] занимаются этим», — подчеркнул лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.

В то же время западные страны отдельно от Турции пытаются остановить наступление в Идлибе и фактически защитить террористов из запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»* при помощи Совета безопасности ООН. Так, Запад с виду продвигает гуманистические вопросы и интересы беженцев, которые на деле стали живым щитом для «Ан-Нусры». Западные же страны таким образом попросту не желают допустить падения террористического анклава в Идлибе.

*Организация запрещена на территории России.