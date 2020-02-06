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Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

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16:55   6 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев подтвердил, что в Баку состоится очередная встреча военного руководства России и Североатлантического альянса. По его словам, решение — правильное. 

Ранее появилась информация, что переговоры начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Тода Уолтерса состоятся в Баку, предположительно, 6–7 февраля​​​.

«Я очень рад, что встречи военного руководства НАТО и РФ проходят в Баку, это уже традиция», — сказал Ильхам Алиев.

В четверг, 6 февраля, первый заместитель министра обороны Азербайджана Наджмеддин Садыков встретился с делегацией Североатлантического альянса во главе с Уолтерсом, которая прибыла с визитом в Баку.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #нато #азербайджан #алиев

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