Слушания о поправках в Конституцию могут перенести из-за обилия предложений

Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении правок в Конституцию Евгений Раскин заявил, что назначение даты второго чтения по конституционным поправкам может затянуться. Об этом он рассказал корреспонденту «Политики Сегодня».

По словам Раскина, если обсуждение правок продолжится еще активнее, заседание могут перенести на более поздний срок.

«Возможна ситуация, что если продолжится сейчас еще более активное обсуждение (поправок к Конституции, — прим. ред), может быть, еще будут продлевать. Но основные предложения, которые могли поступать, они поступили. Сейчас уже больше популистские какие-то предложения идут, поэтому, я думаю, что ближе к 11 февраля будет понятен уже некий новый пакет поправок», — сказал Раскин.

В рабочую группу по изменениям в Конституцию входят председатели российских общественных организаций, депутаты региональных парламентов, омбудсмены, ректоры университетов, члены Общественной палаты РФ, олимпийские спортсмены и художественные руководители.

На вопрос о том, почему между собранием рабочей группы по поправкам в Конституцию 16 января и внесением законопроекта в Госдуму 20 января прошло всего четыре дня, Раскин заявил, что законопроект был внесен президентом РФ Владимиром Путиным только с озвученными в послании Федеральному собранию тезисами, но без внешних предложений. Для доработки пакета поправок существует второе и третье чтение.

«Этот законопроект в первом чтении был принят, его внес президент. Там были те поправки, которые он озвучил в рамках обращения к Федеральному собранию. Мы на следующий день встречались с президентом, ничего нового не было — там не так много, на самом деле, этих поправок», — сообщил Раскин.

4 февраля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал, что второе чтение законопроекта перенесли на 14 февраля из-за большого количества предложений по конституционным правкам. Ранее Путин сообщал о принятии правок в течении трех с небольшим месяцев. На вопрос о том, не затянется ли процесс из-за постоянно поступающих новых предложений, Путин ответил, что работа по этому вопросу должна быть правильно организована, а «погрязнуть в правках» никому не хочется.