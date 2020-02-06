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16:54   6 Февраля 2020
Россия

Лицензии могут лишиться аптеки, завысившие цены на препараты из-за коронавируса

Лицензии могут лишиться аптеки, завысившие цены на препараты из-за коронавируса

Цены на некоторые препараты и медицинские маски в аптеках резко выросли во много раз из-за вспышки коронавируса. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил трем профильным комитетам разобраться с ситуацией.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что наживаться на людях – недопустимо, поэтому комитеты по охране здоровья, по контролю и регламенту, а также по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству серьезно займутся этим вопросом.

«Есть случаи, когда на фоне сообщений о вспышке коронавирусной инфекции цены на отдельные препараты, на маски завышаются в 100 раз. Президент подчеркнул, что реакция должна быть самой серьезной, вплоть до отзыва лицензии у таких аптек, потому что наживаться на людях недопустимо», — сказал Володин.

Председатель Госдумы добавил, что что депутаты фракции подготовили законопроект, регулирующий деятельность аптек и аптечных сетей, чтобы впредь не допустить скачков цен на препараты.

«Мы должны сделать все, чтобы ни аптечные сети, ни поставщики не использовали ситуации, подобные эпидемии коронавируса когда цены выросли с полутора до ста рублей буквально за несколько дней»,  — призвал парламентарий.

На совещании с членами правительства 5 февраля Путин заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты. Ранее Росздравнадзор открыл горячую линию для приема обращений по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и препаратов в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. 

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Автор: Алина Бранцевич
#госдума #путин #володин #аптеки #коронавирус

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