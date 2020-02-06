Эрдоган теряет популярность в Турции из-за действий в сирийском Идлибе

Военный эксперт, глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин считает, что удары САА и последовавшая за ними гибель военнослужащих Турции в Идлибе серьезно «подкосили» президента Турции Реджепа Эрдогана и его позиции на родине.

В своем Telegram-канале Рожин пишет, что турецкий глава оппозиции обвинил Эрдогана в том, что его сирийская политика принесла огромный экономический, социальный, демографический и политический ущерб для Анкары.

«Это шевеление не столь безобидно, как могло бы показаться: на последних выборах правящая партия изрядно просела и потеряла большинство в ряде крупных городов, включая Стамбул, где руководит теперь оппозиционный мэр», — цитирует Бориса Рожина Федеральное агентство новостей (ФАН).

По мнению военного эксперта, оппозиция Турции пытается перехватить сирийскую повестку, поэтому выдвинула для Идлиба программу из пяти пунктов. Сейчас оппозиция требует принципиального пересмотра политики Анкары в Сирии. Также они хотят гарантированную безопасность турецких солдат, подкрепляемую необходимыми военными и дипломатическими мерами.

«Анкара должна отказаться от политики, которая основана на смене режима в Сирии и сотрудничества с теми, кто угрожает территориальной целостности соседней страны. Турция должна сотрудничать с Россией и ООН, чтобы разместить беженцев в безопасной зоне, которая будет создана на сирийских территориях», — цитирует Борис Рожин заявление главной оппозиционной партии Турции.

Эксперт напоминает, что Идлиб не только является проблемой безопасности Турции, но и сирийской территорией, поэтому нужно активно разоружать террористические группы, находящиеся там, и принять меры против тех, кто не хочет мира.