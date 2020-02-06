Серуканов рассказал, как Навальный лично выбирает жертв для травли в соцсетях

Бывший юрист признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов рассказал, как Алексей Навальный заставляет своих подчиненных освещать ту или иную новость. Эта тема обсуждалась во время стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на RT.

Ранее в эфире «Вести FM» соведущая Серуканова Мария Бутина пожаловалась, что стала жертвой травли в Twitter. Она заявила, что власти США фальсифицируют факты о Великой Отечественной войне, за что получила кучу гневных комментариев от ботов.

Серуканов сообщил, что сотрудники фонда выполняли задание руководства фонда, которое скидывало ссылку на новость с припиской «шарьте». После этого подчиненные Навального начинают освещать новость в нужном ключе.

«Во внутренний чат ФБК идет ссылка, типа "ребята, шарьте". На летучке задается тон. То есть это целая система работает: сначала пишут средние сотрудники ФБК, потом это подхватывает сетка ботов, и они начинают травить уже массово. Но изначально указание идет от вождя», — рассказал он.

По данным Nation News, сотрудники фонда Навального действительно используют ботов. Так, под постом главреда RT Маргариты Симоньян, с которой ФБК давно конфликтует, оставил комментарий журналист Дмитрий Навоша, а затем его мнение подхватили подчиненные Навального, растащившие пост по своим страницам приблизительно в одно время.