Конституцию РФ поправят без бога

Вопрос об определении понятия бога в Конституции РФ не поднимается на заседаниях рабочей группы. Об этом корреспонденту ИА «Политика Сегодня» рассказал член рабочей группы по подготовке предложений о внесении правок в Конституцию, сопредседатель Ассоциации студенческих спортклубов России Евгений Раскин.

«Обсуждения о внесении понятия бога в Конституцию РФ не ведутся, потому что это относится к первым двум главам основного закона. Их в принципе невозможно править без общенародного референдума», — сообщил Раскин.

Упомянуть в Конституции РФ бога ранее предложил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По мнению главы РПЦ, это будет соответствовать убеждениям большинства россиян.

Раскин напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что первая, вторая и девятая главы основного закона не будут меняться. 14 статья конституции, которая находится в первом разделе, гласит, что Российская Федерация – светское государство и никакая религия не может быть установлена в качестве обязательной и государственной.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект президента о внесении изменений в основной закон РФ. Второе чтение назначено на 14 февраля 2020 года.