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Военное руководство РФ и НАТО встретятся в Баку

Верховная рада отказалась отменять закон о сокращении обучения на русском языке

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15:57   6 Февраля 2020
Россия

Путин предложил ликвидировать «вузы-пустышки»

Путин предложил ликвидировать «вузы-пустышки»

Российский лидер Владимир Путин предложил ликвидировать «вузы-пустышки» по всей стране. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

По мнению президента РФ, такие учебные заведения необходимо убрать. Как отметил Путин, «вузов-пустышек» в России еще хватает, и с ними надо бороться. По словам президента, эти меры нужно реализовать как можно быстрее, при этом все должно быть сделано качественно и со всей ответственностью. 

Ранее Владимир Путин прокомментировал идею о том, что в России необходимо снова внедрить систему распределения в вузах

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #образование #вузы

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