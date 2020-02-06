Российский лидер Владимир Путин предложил ликвидировать «вузы-пустышки» по всей стране. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

По мнению президента РФ, такие учебные заведения необходимо убрать. Как отметил Путин, «вузов-пустышек» в России еще хватает, и с ними надо бороться. По словам президента, эти меры нужно реализовать как можно быстрее, при этом все должно быть сделано качественно и со всей ответственностью.

Ранее Владимир Путин прокомментировал идею о том, что в России необходимо снова внедрить систему распределения в вузах.