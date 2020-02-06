Власти Крыма задумали мегапроект по водоснабжению Симферополя

Власти Крыма планируют подготовить мегапроект, связанный с изменением системы наполнения Межгорного водохранилища. Об этом заявил глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации полуострова Игорь Вайль в четверг, 6 февраля.

По словам Вайля, в скором времени специалисты начнут разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) по наполнению Межгорного водохранилища. Он подчеркнул, что речь идет о мегапроекте.

«И если действительно ТЭО подтвердит целесообразность и наличие этого водного ресурса в реках Альма, Бельбек, Марта, то тогда будет разрабатываться проект, чтобы это буферное водохранилище, которое всегда спасало Симферополь в безводье, мы наполняли, и вообще всякие опасения пропадут по обеспечению Симферополя», — сказал он.

Он напомнил, что раньше межгорное водохранилище наполнялось по системе Северо-Крымского канала два раза в год. По итогам ТЭО руководство республики либо примет, либо не примет решение о реализации проекта, подчеркнул Вайль.