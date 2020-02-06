Жителей Дальнего Востока возмутил рост цен на овощи из-за коронавируса
Жители Дальнего Востока считают, что поставщики и торговые сети намеренно завышают стоимость продуктов, пользуясь ситуацией с коронавирусом в КНР. Об этом говорится в материале ФБА «Экономика сегодня».
Дальневосточники фотографируют прилавки с овощами в местных магазинах и публикуют снимки в социальных сетях с возмущенными комментариями. Резко возросла стоимость овощей под предлогом ограничений поставок из КНР.
Апокалипсис нагрянул. Лука нет, сладкого перца нет, огурцы 400 рублей. Из Китая завоза нет. Граница закрыта до 1 марта. Владивосток сразу прочувствовал на себе последствия временного закрытия границы с Китаем из-за коронавируса. Цены на овощи подскочили буквально за один день...— Инная (@DVGUlPCgKKllmnk) February 2, 2020
Пользователи соцсетей из дальневосточных регионов РФ добавили, что значительно подорожали помидоры, огурцы и болгарский перец. По этим позициям Китай занимает лидирующее место в структуре импорта региона.
Стоимость овощей из других регионов достигает полутора тысяч рублей за килограмм (например, помидоры из Узбекистана), поэтому у дальневосточников возникают вопросы к местному производству и импортозамещению.
всё из Китая же возят, а границы закрыли. Брат говорит, в магазинах реально пустые полки, в аптеках пару дней назад разобрали маски— ???? (@___seal) February 5, 2020
Как сегодня по #РБК заливают, то цены на китайские овощи понизились.Враньё! pic.twitter.com/vtBGDo6DFp— Aniram (@MARINA_VLADIZ) February 6, 2020