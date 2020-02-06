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15:55   6 Февраля 2020
Россия

Жителей Дальнего Востока возмутил рост цен на овощи из-за коронавируса

Жителей Дальнего Востока возмутил рост цен на овощи из-за коронавируса

Жители Дальнего Востока считают, что поставщики и торговые сети намеренно завышают стоимость продуктов, пользуясь ситуацией с коронавирусом в КНР. Об этом говорится в материале ФБА «Экономика сегодня».

Дальневосточники фотографируют прилавки с овощами в местных магазинах и публикуют снимки в социальных сетях с возмущенными комментариями. Резко возросла стоимость овощей под предлогом ограничений поставок из КНР. 

Пользователи соцсетей из дальневосточных регионов РФ добавили, что значительно подорожали помидоры, огурцы и болгарский перец. По этим позициям Китай занимает лидирующее место в структуре импорта региона.

Стоимость овощей из других регионов достигает полутора тысяч рублей за килограмм (например, помидоры из Узбекистана), поэтому у дальневосточников возникают вопросы к местному производству и импортозамещению.

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Автор: Анатолий Кубарев
#китай #цены #овощи #дальний восток

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