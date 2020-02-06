Жителей Дальнего Востока возмутил рост цен на овощи из-за коронавируса

Жители Дальнего Востока считают, что поставщики и торговые сети намеренно завышают стоимость продуктов, пользуясь ситуацией с коронавирусом в КНР. Об этом говорится в материале ФБА «Экономика сегодня».

Дальневосточники фотографируют прилавки с овощами в местных магазинах и публикуют снимки в социальных сетях с возмущенными комментариями. Резко возросла стоимость овощей под предлогом ограничений поставок из КНР.

Апокалипсис нагрянул. Лука нет, сладкого перца нет, огурцы 400 рублей. Из Китая завоза нет. Граница закрыта до 1 марта. Владивосток сразу прочувствовал на себе последствия временного закрытия границы с Китаем из-за коронавируса. Цены на овощи подскочили буквально за один день... — Инная (@DVGUlPCgKKllmnk) February 2, 2020

Пользователи соцсетей из дальневосточных регионов РФ добавили, что значительно подорожали помидоры, огурцы и болгарский перец. По этим позициям Китай занимает лидирующее место в структуре импорта региона.

Стоимость овощей из других регионов достигает полутора тысяч рублей за килограмм (например, помидоры из Узбекистана), поэтому у дальневосточников возникают вопросы к местному производству и импортозамещению.

всё из Китая же возят, а границы закрыли. Брат говорит, в магазинах реально пустые полки, в аптеках пару дней назад разобрали маски — ???? (@___seal) February 5, 2020